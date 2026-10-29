S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aflac-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aflac-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Aflac-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aflac-Aktie an diesem Tag 105,70 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Aflac-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,946 Aflac-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 121,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,18 Prozent.

Alle Aflac-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at