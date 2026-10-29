Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Lohnende Aflac-Anlage?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aflac-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Aflac-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aflac-Aktie an diesem Tag 105,70 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Aflac-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,946 Aflac-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 121,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,18 Prozent.
Alle Aflac-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|110,80
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.