S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aflac-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.11.2023 wurden Aflac-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Aflac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Aflac-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,161 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 1 523,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,30 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,38 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Aflac betrug jüngst 62,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at