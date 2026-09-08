Agilent Technologies Aktie

Agilent Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Agilent Technologies-Performance 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Agilent Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Agilent Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilent Technologies-Papier bei 113,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers auf 150,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 323,45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,34 Prozent angewachsen.

Alle Agilent Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Agilent Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Agilent Technologies Inc. 126,80 -1,36% Agilent Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen