S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Agilent Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Agilent Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilent Technologies-Papier bei 113,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers auf 150,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 323,45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,34 Prozent angewachsen.

Alle Agilent Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at