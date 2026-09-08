Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Agilent Technologies-Performance
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Agilent Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilent Technologies-Papier bei 113,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers auf 150,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 323,45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,34 Prozent angewachsen.
Alle Agilent Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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