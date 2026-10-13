S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Agilent Technologies-Anteile an diesem Tag bei 150,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Agilent Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,666 Agilent Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers auf 171,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,05 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Agilent Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 48,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at