Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Frühe Investition
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Agilent Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 159,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,278 Agilent Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 180,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 131,15 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 131,15 USD, was einer positiven Performance von 13,12 Prozent entspricht.
Insgesamt war Agilent Technologies zuletzt 49,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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