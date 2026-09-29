Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Rentable Agilent Technologies-Investition?
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.09.2025 wurde die Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 123,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Agilent Technologies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,081 Agilent Technologies-Aktien. Die gehaltenen Agilent Technologies-Anteile wären am 28.09.2026 1 415,84 USD wert, da der Schlussstand 175,21 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,58 Prozent gesteigert.
Der Agilent Technologies-Wert an der Börse wurde auf 48,61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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