Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Performance im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilent Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Agilent Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,94 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 217,675 Anteile im Depot. Die gehaltenen Agilent Technologies-Papiere wären am 16.11.2026 37 640,40 USD wert, da der Schlussstand 172,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 276,40 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Agilent Technologies betrug jüngst 49,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agilent Technologies Inc.
|156,00
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.