Vor Jahren in Agilent Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Agilent Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,94 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 217,675 Anteile im Depot. Die gehaltenen Agilent Technologies-Papiere wären am 16.11.2026 37 640,40 USD wert, da der Schlussstand 172,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 276,40 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Agilent Technologies betrug jüngst 49,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at