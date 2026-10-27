Agilent Technologies Aktie

Agilent Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016

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Hochrechnung 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilent Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Agilent Technologies-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilent Technologies-Aktie bei 146,59 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Agilent Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 68,217 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 003,55 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 26.10.2026 auf 175,96 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 003,55 USD, was einer positiven Performance von 20,04 Prozent entspricht.

Agilent Technologies wurde am Markt mit 49,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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