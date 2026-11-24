Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Lukrative Agilent Technologies-Investition?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilent Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 153,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Agilent Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,651 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 176,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,61 Prozent.
Der Börsenwert von Agilent Technologies belief sich zuletzt auf 48,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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