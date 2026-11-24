Bei einem frühen Agilent Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Agilent Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Agilent Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 153,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Agilent Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,651 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 176,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,61 Prozent.

Der Börsenwert von Agilent Technologies belief sich zuletzt auf 48,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at