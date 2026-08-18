Agilent Technologies Aktie

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WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016

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Agilent Technologies-Investment 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Agilent Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Agilent Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 163,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,134 Agilent Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 148,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910,62 USD wert. Das entspricht einem Minus von 8,94 Prozent.

Agilent Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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