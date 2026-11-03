Air Products and Chemicals Aktie

Air Products and Chemicals ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Rentables Air Products and Chemicals-Investment? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Air Products and Chemicals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Air Products and Chemicals-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 302,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,331 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 316,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,60 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Air Products and Chemicals einen Börsenwert von 70,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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