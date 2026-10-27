Air Products and Chemicals Aktie

Air Products and Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Profitable Air Products and Chemicals-Anlage? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 276,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,212 Air Products and Chemicals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 070,79 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Papiers am 26.10.2026 auf 305,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,71 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Air Products and Chemicals zuletzt 67,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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