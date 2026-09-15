S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Products and Chemicals von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Air Products and Chemicals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Air Products and Chemicals-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Air Products and Chemicals-Aktie an diesem Tag bei 135,64 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 73,727 Air Products and Chemicals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie auf 287,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 169,20 USD wert. Damit wäre die Investition um 111,69 Prozent gestiegen.

Air Products and Chemicals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at