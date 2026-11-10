S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Products and Chemicals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Air Products and Chemicals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 139,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Air Products and Chemicals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,144 Air Products and Chemicals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie auf 311,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 222,32 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 122,23 Prozent.

Der Air Products and Chemicals-Wert an der Börse wurde auf 67,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at