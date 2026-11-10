Air Products and Chemicals Aktie
WKN: 854912 / ISIN: US0091581068
|Frühe Investition
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Products and Chemicals-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 139,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Air Products and Chemicals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,144 Air Products and Chemicals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Aktie auf 311,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 222,32 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 122,23 Prozent.
Der Air Products and Chemicals-Wert an der Börse wurde auf 67,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Products and Chemicals Inc.
Analysen zu Air Products and Chemicals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Products and Chemicals Inc.
|278,90
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.