S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Products and Chemicals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Products and Chemicals-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Air Products and Chemicals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 294,17 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,994 Air Products and Chemicals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 410,31 USD, da sich der Wert einer Air Products and Chemicals-Aktie am 24.08.2026 auf 306,24 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,10 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Air Products and Chemicals einen Börsenwert von 68,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at