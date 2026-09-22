Air Products and Chemicals Aktie
WKN: 854912 / ISIN: US0091581068
|Rentabler Air Products and Chemicals-Einstieg?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.09.2025 wurden Air Products and Chemicals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers betrug an diesem Tag 287,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Air Products and Chemicals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,348 Air Products and Chemicals-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 97,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,79 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Air Products and Chemicals bezifferte sich zuletzt auf 63,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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