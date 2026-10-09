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WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

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Langfristige Investition 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Airbnb eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.10.2023 wurde das Airbnb-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Airbnb-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,827 Airbnb-Aktien. Die gehaltenen Airbnb-Papiere wären am 08.10.2026 1 277,53 USD wert, da der Schlussstand 163,23 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,75 Prozent vermehrt.

Airbnb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94,45 Mrd. USD gelistet. Die Erstnotiz der Airbnb-Aktie fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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