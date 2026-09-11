Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Lohnender Airbnb-Einstieg?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Airbnb-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Airbnb-Papier bei 147,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,679 Airbnb-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Airbnb-Papiers auf 167,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,79 Prozent.
Der Börsenwert von Airbnb belief sich jüngst auf 100,04 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Airbnb-Papiere an der Börse NAS war der 10.12.2020. Der Erstkurs des Airbnb-Papiers belief sich damals auf 146,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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