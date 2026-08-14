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WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

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Airbnb-Anlage im Blick 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Airbnb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 14.08.2023 wurden Airbnb-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 133,24 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 75,053 Airbnb-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 13 894,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,13 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 38,94 Prozent gleich.

Airbnb war somit zuletzt am Markt 106,50 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Airbnb-Papiers fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines Airbnb-Anteils lag damals bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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