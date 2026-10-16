S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbnb-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Airbnb-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 169,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Airbnb-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,109 Airbnb-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (174,28 USD), wäre die Investition nun 10 301,45 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Airbnb bezifferte sich zuletzt auf 98,73 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Airbnb-Aktie fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Airbnb-Aktie lag beim Börsengang bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at