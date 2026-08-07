S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Airbnb-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Airbnb-Anteile bei 120,03 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Airbnb-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,331 Airbnb-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 263,35 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 06.08.2026 auf 151,64 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 263,35 USD, was einer positiven Performance von 26,34 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Airbnb einen Börsenwert von 90,78 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Airbnb-Anteils fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Airbnb-Aktie belief sich damals auf 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at