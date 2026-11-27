Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Profitabler Airbnb-Einstieg?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbnb-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Airbnb-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Airbnb-Aktie bei 116,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Airbnb-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,660 Airbnb-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 14 746,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,46 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Airbnb bezifferte sich zuletzt auf 100,01 Mrd. USD. Am 10.12.2020 fand der erste Handelstag der Airbnb-Aktie an der Börse NAS statt. Die Airbnb-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 146,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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