S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Airbnb von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Airbnb-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Airbnb-Anteile bei 206,54 USD. Bei einem Airbnb-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,484 Airbnb-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,70 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 12.11.2026 auf 181,13 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 12,30 Prozent.

Am Markt war Airbnb jüngst 105,48 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der Airbnb-Aktie an der Börse NAS war der 10.12.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbnb-Papiers auf 146,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at