Alaska Air Group Aktie

Alaska Air Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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Langfristige Investition 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alaska Air Group-Aktien gewesen.

Am 26.08.2023 wurde das Alaska Air Group-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 41,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,391 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 103,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,61 Prozent vermehrt.

Alaska Air Group wurde am Markt mit 4,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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