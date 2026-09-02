Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Lohnende Alaska Air Group-Investition?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Alaska Air Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,289 Anteilen. Die gehaltenen Alaska Air Group-Papiere wären am 01.09.2026 703,49 USD wert, da der Schlussstand 40,69 USD betrug. Damit wäre die Investition um 29,65 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Alaska Air Group betrug jüngst 4,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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