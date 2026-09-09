S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alaska Air Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alaska Air Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Alaska Air Group-Papier statt. Zum Handelsende standen Alaska Air Group-Anteile an diesem Tag bei 68,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,222 Alaska Air Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (40,74 USD), wäre die Investition nun 5 916,35 USD wert. Das entspricht einem Minus von 40,84 Prozent.

Der Marktwert von Alaska Air Group betrug jüngst 4,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at