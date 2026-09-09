Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Alaska Air Group-Performance im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alaska Air Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Alaska Air Group-Papier statt. Zum Handelsende standen Alaska Air Group-Anteile an diesem Tag bei 68,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,222 Alaska Air Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (40,74 USD), wäre die Investition nun 5 916,35 USD wert. Das entspricht einem Minus von 40,84 Prozent.
Der Marktwert von Alaska Air Group betrug jüngst 4,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alaska Air Group Inc.
Analysen zu Alaska Air Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|34,64
|-0,23%