S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alaska Air Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Alaska Air Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Alaska Air Group-Aktie an diesem Tag bei 70,26 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,233 Alaska Air Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 523,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47,65 Prozent verkleinert.

Alaska Air Group war somit zuletzt am Markt 4,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at