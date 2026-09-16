Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Langfristige Performance
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Alaska Air Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Alaska Air Group-Aktie an diesem Tag 57,60 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Alaska Air Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,736 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 69,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,91 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,71 Prozent verringert.
Der Marktwert von Alaska Air Group betrug jüngst 4,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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