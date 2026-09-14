Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Albemarle-Investment
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Albemarle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Albemarle-Aktie an diesem Tag 75,72 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,207 Albemarle-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 117,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 552,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,20 Prozent angezogen.
Albemarle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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