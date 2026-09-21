S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Albemarle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Albemarle-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Albemarle-Papier investiert hätte, hätte er nun 122,190 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 110,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 552,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,52 Prozent angewachsen.

Albemarle war somit zuletzt am Markt 13,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at