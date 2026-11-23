Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Profitabler Albemarle-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Albemarle-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Albemarle-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,59 USD. Bei einem Albemarle-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,995 Albemarle-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Albemarle-Aktie auf 79,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 295,92 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37,04 Prozent vermindert.
Am Markt war Albemarle jüngst 9,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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