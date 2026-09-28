S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Albemarle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 172,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,580 Albemarle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Albemarle-Papiers auf 109,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,35 Prozent verringert.

Albemarle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at