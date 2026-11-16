S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Albemarle-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Albemarle-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Albemarle-Anteile letztlich bei 115,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,685 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 812,32 USD, da sich der Wert einer Albemarle-Aktie am 13.11.2026 auf 93,53 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,77 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Albemarle eine Marktkapitalisierung von 11,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at