Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Albemarle-Investment
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Albemarle-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Albemarle-Anteile letztlich bei 115,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,685 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 812,32 USD, da sich der Wert einer Albemarle-Aktie am 13.11.2026 auf 93,53 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,77 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Albemarle eine Marktkapitalisierung von 11,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albemarle Corp.
|
16:03
|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.11.26
|S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: Albemarle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Albemarle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Albemarle von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Albemarle Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|81,48
|-3,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.