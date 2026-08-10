S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Albemarle von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Albemarle-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 239,03 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hat, hat nun 41,836 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 485,09 USD, da sich der Wert eines Albemarle-Anteils am 07.08.2026 auf 131,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,15 Prozent.

Insgesamt war Albemarle zuletzt 15,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at