Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Lohnendes Alexandria Real Estate Equities-Investment?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 112,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,928 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 48,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 273,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,26 Prozent verringert.
Der Alexandria Real Estate Equities-Wert an der Börse wurde auf 8,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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