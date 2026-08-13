Alexandria Real Estate Equities Aktie

Alexandria Real Estate Equities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

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Lohnendes Alexandria Real Estate Equities-Investment? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Alexandria Real Estate Equities-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 112,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,928 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 48,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 273,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,26 Prozent verringert.

Der Alexandria Real Estate Equities-Wert an der Börse wurde auf 8,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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