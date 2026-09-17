Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Alexandria Real Estate Equities-Anlage im Blick
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr verloren
Das Alexandria Real Estate Equities-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 85,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,745 Anteilen. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 16.09.2026 628,61 USD wert, da der Schlussstand 53,52 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 37,14 Prozent vermindert.
Alexandria Real Estate Equities wurde am Markt mit 9,23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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