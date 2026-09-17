Alexandria Real Estate Equities Aktie

Alexandria Real Estate Equities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Alexandria Real Estate Equities-Anlage im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Alexandria Real Estate Equities-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 85,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,745 Anteilen. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 16.09.2026 628,61 USD wert, da der Schlussstand 53,52 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 37,14 Prozent vermindert.

Alexandria Real Estate Equities wurde am Markt mit 9,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alexandria Real Estate Equities Inc. 48,94 0,25% Alexandria Real Estate Equities Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen