Alexandria Real Estate Equities Aktie

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WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

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Alexandria Real Estate Equities-Anlage 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alexandria Real Estate Equities-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Alexandria Real Estate Equities-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alexandria Real Estate Equities-Papier 103,88 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,626 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 435,21 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56,48 Prozent gleich.

Alexandria Real Estate Equities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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