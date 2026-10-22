Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Langfristige Performance
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Alexandria Real Estate Equities-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 95,06 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert, befänden sich nun 1,052 Alexandria Real Estate Equities-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 42,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,46 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 55,54 Prozent vermindert.
Insgesamt war Alexandria Real Estate Equities zuletzt 7,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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