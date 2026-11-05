Alexandria Real Estate Equities Aktie

Alexandria Real Estate Equities ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Alexandria Real Estate Equities-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alexandria Real Estate Equities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Alexandria Real Estate Equities-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.11.2016 wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 103,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,087 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Papiere wären am 04.11.2026 4 466,02 USD wert, da der Schlussstand 46,00 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,34 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 7,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alexandria Real Estate Equities Inc. 40,05 -0,07% Alexandria Real Estate Equities Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen