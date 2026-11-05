S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alexandria Real Estate Equities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Alexandria Real Estate Equities-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.11.2016 wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 103,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,087 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Papiere wären am 04.11.2026 4 466,02 USD wert, da der Schlussstand 46,00 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,34 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 7,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at