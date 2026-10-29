Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Lohnende Alexandria Real Estate Equities-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren bedeutet
Alexandria Real Estate Equities-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Alexandria Real Estate Equities-Aktie an diesem Tag bei 204,14 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,899 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 39,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,50 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 80,45 Prozent.
Alexandria Real Estate Equities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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