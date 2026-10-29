Alexandria Real Estate Equities Aktie

Alexandria Real Estate Equities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Alexandria Real Estate Equities-Anlage? 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie Anlegern gebracht.

Alexandria Real Estate Equities-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Alexandria Real Estate Equities-Aktie an diesem Tag bei 204,14 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,899 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 39,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,50 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 80,45 Prozent.

Alexandria Real Estate Equities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alexandria Real Estate Equities Inc. 35,72 -1,27% Alexandria Real Estate Equities Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen