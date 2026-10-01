S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allegion-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Allegion-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Allegion-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68,91 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Allegion-Aktie investiert hat, hat nun 14,512 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 231,46 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 30.09.2026 auf 153,77 USD belief. Mit einer Performance von +123,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Allegion belief sich zuletzt auf 13,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at