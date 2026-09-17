S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allegion-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allegion-Investment verdienen können.

Allegion-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 105,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,625 Allegion-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 459,69 USD, da sich der Wert eines Allegion-Papiers am 16.09.2026 auf 152,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,60 Prozent erhöht.

Allegion war somit zuletzt am Markt 13,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at