Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Profitable Allegion-Investition?
|
24.09.2026 10:03:25
S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Allegion-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Allegion-Anteile bei 137,34 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Allegion-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,728 Allegion-Aktien. Die gehaltenen Allegion-Anteile wären am 23.09.2026 112,20 USD wert, da der Schlussstand 154,09 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,20 Prozent angezogen.
Insgesamt war Allegion zuletzt 13,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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