Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Lukratives Allegion-Investment?
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05.11.2026 10:03:20
S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allegion von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Allegion-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Allegion-Anteile bei 165,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,603 Allegion-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 116,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,69 USD belief. Damit wäre die Investition 16,21 Prozent mehr wert.
Am Markt war Allegion jüngst 15,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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