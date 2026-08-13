S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allegion-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Allegion-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Allegion-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,590 Allegion-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,93 USD, da sich der Wert eines Allegion-Papiers am 12.08.2026 auf 166,11 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 97,93 USD, was einer negativen Performance von 2,07 Prozent entspricht.

Allegion war somit zuletzt am Markt 14,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at