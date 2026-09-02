Alliant Energy Aktie

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WKN: 855870 / ISIN: US0188021085

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Rentables Alliant Energy-Investment? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Alliant Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Alliant Energy-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,617 Alliant Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,75 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 01.09.2026 auf 67,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,75 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Alliant Energy einen Börsenwert von 17,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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