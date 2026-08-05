Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|Frühe Investition
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliant Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Alliant Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alliant Energy-Papier an diesem Tag bei 39,39 USD. Bei einem Alliant Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 253,872 Alliant Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 938,56 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 938,56 USD, was einer positiven Performance von 79,39 Prozent entspricht.
Insgesamt war Alliant Energy zuletzt 18,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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