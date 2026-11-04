S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliant Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Alliant Energy-Einstiegs gewesen.

Am 04.11.2025 wurden Alliant Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alliant Energy-Anteile an diesem Tag bei 66,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,502 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,30 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 03.11.2026 auf 72,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,30 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alliant Energy einen Börsenwert von 18,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at