Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|Profitables Alliant Energy-Investment?
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliant Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 04.11.2025 wurden Alliant Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alliant Energy-Anteile an diesem Tag bei 66,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,502 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,30 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 03.11.2026 auf 72,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,30 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alliant Energy einen Börsenwert von 18,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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