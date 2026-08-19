S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliant Energy von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Alliant Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Alliant Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 50,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,755 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 69,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 382,46 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Alliant Energy belief sich zuletzt auf 18,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at