Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Allstate-Investment im Blick
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Allstate-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Allstate-Anteile betrug an diesem Tag 120,32 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,831 Allstate-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,32 USD, da sich der Wert eines Allstate-Papiers am 12.10.2026 auf 232,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,32 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Allstate bezifferte sich zuletzt auf 58,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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